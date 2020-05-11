شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وفي غاية الخطورة.. الانتقالي يعلن الاطاحة بحكومة "معين عبدالملك " ويكشف عن خطواته القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة.. الانتقالي يعلن الاطاحة بحكومة "معين عبدالملك " ويكشف عن خطواته القادمة

عزم المجلس الانتقالي مؤخرا بالاطاحة بحكومة الشرعية التي يترأسها الدكتور معين عبدالملك من المحافظات الجنوبية بعد فشلها في تقديم نموذجا طيبا في المحافظات المحررة من مليشيات الحوثيين جنوب اليمن.

حيث أجرت قناة الغد المشرق حوار طويلا مع رئيس الإدارة الذاتية اللواء أحمد سعيد بن بريك ضمن برنامج بين السطور كشف خلاله عن كثير من تفاصيل الإجراءات الأخيرة التي أعلن عنها المجلس الانتقالي الجنوبي، وفيما يلي كامل الحوار:

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل وفي غاية الخطورة.. الانتقالي يعلن الاطاحة بحكومة "معين عبدالملك " ويكشف عن خطواته القادمة

عاجل" فتاة يمنية من هذه المحافظة تهز وجدان كل اليمنيين شمالا وجنوبا وتجعلهم يبكون من شدة القهر..شاهد كيف ردت عندما حذروها من فيروس كورونا القاتل

عاجل: ليست السعودية..دولة خليجية ثرية ترحل اكثر من 100 مغترب يمني وتعيدهم الى الاراضي اليمنية

عاجل..الشيخ سلطان العرادة يباغت الجميع ويوجه ضربة ساحقة للحوثيين اثلجت صدر الشيخ ياسر العواضي وكل شيوخ قبائل البيضاء

عاجل:ليس من الشرعية ولا من التحالف ولا من الشيخ ياسر..عبد الملك الحوثي وكل القيادات الحوثية يتلقون قبل قليل خبر صاعق وكارثي قصم ظهورهم واربك حساباتهم

عاجل: اعلان رسمي وهام من السلطات السعودية يجعل كل المغتربين في السعودية يطيرون فرحا ويرقصون في الشوارع ( نص الاعلان السعودي الذي افرح الجميغ )

في البداية اود ان أطمن جميع أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية بأن ما قمنا به بتوجيهات من قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الأخ عيدروس الزبيدي من اعلان حالة الطوارئ والإدارة الذاتية هو موقف كان لابد أن تخذه في ظل الغياب الكلي لوجود الدولة ووجود الحكومة ومؤسساتها واستشراء حالة الفساد ناهيك عن عدم مبالة حياة المواطنين في الشمال والجنوب.

•ماهي الخطوات الأولى؟

نحن في ظل الحرب التي فرضت التي علينا من البغاة المتمثلة من الحفنة الحوثية هذا الحكم الجائر كانت موجودة كان يفترض بالحكومة ان تقدم نموذجا طيبا للمناطق المحررة من خلال إيجاد الخدمات الميسرة لحياة المواطنين في هذه المناطق المحررة وابسطها وجود الكهرباء والمياه والتعليم والصحة والنظافة وغيرها وأيضا دفع المستحقات والمرتبات لا يجاد لهم حياة هنية مستقرة داخل هذه المحافظات بحيث يشعروا بالفرق بينهم وبين دولة تحكمهم وألا دولة في الجانب الآخر.

•ماهي الخطوات خلال الأيام القادمة؟

Advertisements

سنعلن عن تشكيلات لجان إدارية، اللجنة الرئيسية، وفروعها في المحافظات وسنعلن عن تشكيل المجلس الاقتصادي الذي سيتكون من نخبة من الاقتصاديين من كل محافظات الجنوب هؤلاء سيقدمون استشارتهم وإدارة الجنوب في مسألة كيفية تنمية هذه المحافظات وتقديم الخدمات الجيدة للمواطنين وايضا مساعدة الأهالي في تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي.

دوافع المجلس الانتقالي للإدارة الذاتية؟

في العاصمة عدن تحضر لأعمال تخريب من قوى معادية تمولها قوى إقليمية وفي الشرق الأوسط لإثارة الفوضى وأعمال نهب وقتل وكان لولا وجود المجلس الانتقالي بمؤسساته والتحامه مع لجماهر واتخاذه القرار التاريخي الذي يعتبر جزء من اتفاق الرياض وهو الإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب بالإمكانيات المتاحة من ايرادات ذاتية لهذه المحافظات وتسير هذه المحافظة وإيجاد لها سبل العيش والاستقرار في الكهرباء.

والأحداث الأخيرة ومنها كوارث الامطار والسيول كشفت عورة هذه الحكومة بحيث فضحت هذه الحكومة خلال خمس سنوات توارثتها عدة حكومات لم تقدم شيء لهذا الشعب ولا لخدمته ولا لبنتيه التحتية، لكن قرار المجلس الانتقالي حتى اختيار اللفظ في إدارة الذاتية للجنوب والمحافظات المحررة وهي لصالح الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي وبدعم قوى التحالف يمكن هذه الأطراف والتحالف وقيادة الشرعية وأن تكون مرفوعة الرأس امام العدو وامام تلك الحفنة الذين يجاهرون بالفوضى السياسية والإدارية.

نحن خلال الأسبوع منذُ إعلان الإدارة الذاتية في محافظات الجنوب لدينا هيئة استشارية اقتصادية ولدينا هيئات منطوية داخل الإدارة الذاتية منها الهيئة القانونية والهيئة الخدماتية والهيئة العسكرية والهيئة الإدارية وهذه الهيئات كلها تعمل تحت إدارتي بقرار من اجتماع هيئة الرئاسة بتوجيهات الأخ الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي ونعمل ليل نهار من أجل إيجاد أفضل طرق للخروج من المأزق الكارثي التي حلت بناء جراء السيول والامطار في عدن وأيضا من حالة الإهمال والفوضى في المحافظات الجنوبية اليت لا تلقى رعاية مثلى من قبل أي حكومة كانت.

•موقف المجلس من الحملة المنهجية على إعلان الإدارة الذاتية؟

بداية الأسبوع لا يوجد مياه لا يوجد كهرباء طفح مجاري مستنقعات النظافة غير مكترثين بها كل هذه يتم معالجتها بجد ذاتي وبتعاون المخلصين من رجال الأعمال والتجار في محافظة عدن بل في اليمن كلها واتجهوا كلهم لأخذ كل واحد مربع من أجل ك واحد بدوره للقيام بالواجب، وقبل أسبوع كان لا شيء والآن الكهرباء تعمل ثلاث ساعات تعمل وثلاث ساعات تطفي غير أننا نتأمل بحسب وعد الأخوة في التحالف والمملكة العربية السعودية بأنهم سوف يقدموا منحة عاجلة عبارة عن وقود لتشغيل مولدات في كل المناطق المحررة تشمل هذه المنحة لمدة عام حوالي مليون طن ديزل واربع مائة وستين الف طن مازوت لمواجهة صيف قادم ولمواجهة ما تبقى من شهر رمضان نأمل أن نستلمها خلال الأيام القادمة بشكل عاجل لنفذ التزاماتنا.

•تفاصيل إضافية يضيفها اللواء بن بريك؟

الإدارة الذاتية قدرنا أن نجمع الجهات المسؤولة في إدارة الكهرباء والإهمال الإداري للكهرباء كشفنا عيب نظرا لعدم وجود مبدأ المحاسبة فيتم شراء عملة صعبة من السوق بأي ثمن ويتم تحويلها للجماعة الموجودة في الرياض والقاهرة برغم في مرتبات لهم من قبل اللجنة الخاصة من قبل المملكة العربية السعودية.

الحوثي يرسل مندوبين لهم عملاء داخل المحافظات المحررة يفترض دور الدولة ان يكون متمكن في هذا الجانب على أساس ألا يسمح بهذا الأشياء.

نحن أغلقنا هذه المنافذ وخلال يومين فقط أن نلقي القبض على صرافين مجهولين الهوية محلات صرافة لا نعلم من أين اخرجوا التراخيص لمحلات الصرافة في عدن.

هل تعرف أن في عدن 260 محل صرافة، اكتشف ان مجموعة من الصرافين وهم في قبضة الحزام الأمني في المحافظة أن هناك تهريب لسبائك ذهب، أيضا كمية من العملة الصعبة بمئات الآلاف من الدوارات يتم تهريبها للحوثيين.

•ماذا عن محاسبة للمسؤولين في مؤسسات الدولة؟

نفذنا مبدأ المحاسبة على المسؤولين نتيجة عدم تحملهم مسؤولياتهم في مواجهة مقتضيات ومتطلبات مواطنين سكانهم ورعيتهم في كل المديريات والجلوس كأمراء وأصبحوا وسطاء لبيع الأراضي وسوق السوداء والكسب غير المشروع.

وأحالتهم مباشرة للتحقيق وللمساءلة وإذا اكتشفنا في إدارة أي واحد فنحن سوف نتخذ الإجراءات الصارمة في مثل هذه القضايا وفي ذات الطريقة في مصلحة وعقارات الدولة دخلونا في متاهات الأراضي ولوبي الأراضي وبيع الأراضي وكأنه يعني أرض مستباحة لا توجد حكومة ولا توجد أمن ولا توجد جهات مسؤولة وادارات تلعب بإدارة الملف الأراضي أحلناهم للنيابة لتحقيق معهم بشكل أو بآخر.

طبعا نحن لن نعتبر أي أحد مدان إلا بعد استكمال التحقيق ولن يستكمل التحقيق وهم يمارسوا أعمالهم لهذا اصدرنا قرار بإيقافهم عن العمل حتى انتهاء التحقيق.

فغن كان بريء فسوف يسمح له بمزاولة العمل وإذا كان هو مدان ولديه اختلالات يقدم مباشرة للمحاكمة عبر القضاء بتهمة الإدانة ويتخذ الإجراءات ضده.

•وماذا عن وضع أبناء الشمال في الجنوب؟

أنا منذُ إعلان الإدارة الذاتية أعلنت أنه لدينا أخوة من النازحين في المحافظات الشمالية إخواننا موجودين في كل محافظات الجنوب يجب التعامل معهم بروح المسؤولية وإنسانية ومسؤولين نحن عليهم وبتالي أي أساءه من التعامل معهم سنتعامل بضرب بقوة لتلك العناصر والعصابة التي تدفع إلى الفتنة بيننا وبين إخواننا في المحافظات الشمالية.

وأوكد أن إخواننا من المحافظات الشمالية الذين يمتلكون أعمال تجارية ومحلات مثلهم مثل إخوانهم من المحافظات الجنوبية.