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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: ليست السعودية..دولة خليجية ثرية ترحل اكثر من 100 مغترب يمني وتعيدهم الى الاراضي اليمنية



وصل اكثر من 100 مواطن يمني إلى مطار الريان في حضرموت (شرق اليمن)، اليوم، كانوا عالقين في الإمارات.



واكد مصدر ملاحي في مطار الريان لـ الوفاق نيوز، وصول 115 شخصا على متن طائرة إماراتية.

واوضح المصدر ان اليمنيين الذين وصلوا الى مطار الريان كانوا عالقين في الإمارات، عبر رحلتين، الأولى أقلت 50 مواطن والثانية 65 مواطن.

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