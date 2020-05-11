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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..الشيخ سلطان العرادة يباغت الجميع ويوجه ضربة ساحقة للحوثيين اثلجت صدر الشيخ ياسر العواضي وكل شيوخ قبائل البيضاء



تمكنت الاجهزة الامنية بمحافظة مأرب بالتعاون مع الادارة العامة لمكافحة المخدرات ،اليوم الاحد، ضبط مائة كيلو حشيش مخدر اثناء محاولة تهريبها الى المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي الانقلابية.

واوضح مدير ادارة الوقاية بالادارة العامة لمكافحة المخدرات المقدم علي الشهاري لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) بان الكمية كانت مخفية بطريقة احترافية في سيارة (سنتافي) في خزان اضافي للوقود وفي الابواب..

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مشيرا الى انه تم ضبط كمية الحشيش مع المتهم والسيارة وسيتم احالتهم الى القضاء بعد استكمال اجراءات التحقيق وجمع الاستدلالات اللازمة. واشاد الشهاري ،بيقضة وجهود الاجهزة الامنية بمحافظة مأرب واحترافيتها في اداء مهامها وفي مكافحة الجرائم المنظمة وفي مقدمتها تهريب الحشيش المخدر.

