شكرا لمتابعة خبر عن عاجل:ليسو من ابناء شبوة ولا ابين..ابناء هذه المحافظة الجنوبية يثبتون انهم الاقوى في الجنوب ويلقنون جندي من سقطرى درسا لا ينسى ..لن تصدق ماذا فعلوا به والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:ليسو من ابناء شبوة ولا ابين..ابناء هذه المحافظة الجنوبية يثبتون انهم الاقوى في الجنوب ويلقنون جندي من سقطرى درسا لا ينسى ..لن تصدق ماذا فعلوا به

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل:ليسو من ابناء شبوة ولا ابين..ابناء هذه المحافظة الجنوبية يثبتون انهم الاقوى في الجنوب ويلقنون جندي من سقطرى درسا لا ينسى ..لن تصدق ماذا فعلوا به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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