الحوثيون يغلقون عددًا من المراكز والأسواق التجارية في العاصمة صنعاء

شنت ميليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء، الأحد، حملة لإغلاق المراكز التجارية والمولات والمحلات التجارية تحت مسمى التعقيم والسلامة العامة.

وقالت مصادر محلية لـ "يمن شاب نت"، "إن ميليشيا الحوثي أغلقت عددًا من المراكز التجارية والأسواق تحت مسمى التعقيم والسلامة العامة، بمنطقة دارس بشارع المطار، وأسواق سماء صنعاء التجارية بمنطقة جدر، ومن ثم عاودت فتحها بعد أن أجبرت ملاكها على دفع مبالغ مالية مقابل ذلك".

وأشارت المصادر إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية عمدت خلال الأيام القليلة الماضية على إغلاق المحلات التجارية تحت مسمى "التعقيم" على الرغم من ملاك المحلات التجارية يقومون بتعقيم محلاتهم وتعقيم كافة المواطنين عند دخولهم إليها.

وكانت ميليشيا الحوثي الانقلابية قد أغلقت خلال الأسابيع الماضية عددا كبيرا من المحلات التجارية والمطاعم ومحلات الحلاقة في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها بهدف ابتزاز أصحابها ثم عاودت فتحها مجددا بعد أن فرضت على ملاكها مبالغ مالية كبيرة.

وتستغل ميليشيا الحوثي الانقلابية جائحة كورونا في فرض جبايات واتاوات على التجار، بالإضافة إلى إجبارهم على شراء معقمات بتكاليف مرتفعة من قبل عناصر تابعة للمليشات الحوثية على الرغم من وجود المعقمات في محلاتهم.