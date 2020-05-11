كورونا اليمن: تسجيل 17 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة إلى 53 حالة بينها 9 وفيات

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في اليمن، الأحد، تسجيل 17 إصابة مؤكدة جديدة بينها حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت اللجنة في حسابها بتويتر، إنها "سجلت ثلاث حالات في مدينة سيئون بحضرموت (شرق) و10حالات في عدن، وحالتين في محافظة لحج (جنوب) بينها حالة وفاة وحالتين في محافظة تعز (جنوب غرب)".

وأشارت إلى أنه بهذا يرتفع عدد الحالات المؤكدة منذ 10 أبريل إلى (51) حالة بينها (8) وفيات، وحالة تعافي وحيدة، في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.

وبالإضافة إلى الإحصائية الحكومية الرسمية، أعلن الحوثيون عن حالتي إصابة في العاصمة صنعاء، منها حالة وفاة، وبذلك يكون إجمالي حالات الإصابة في اليمن 53، منها تسع حالات وفاة.

وفي وقت سابق من مساء الاحد، كشفت وكالة "رويترز" ان منظمة الصحة العالمية علقت نشاط موظفيها في مراكزها بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وذلك في خطوة قالت مصادر إنها تهدف للضغط على الحوثيين للتعامل بشفافية أكبر إزاء الحالات التي يُشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.



وقالت المنظمة إنها علقت مؤقتا تحركاتها في المناطق الشمالية بسبب "تهديدات ذات مصداقية ومخاطر متوقعة قد يكون لها أثر على أمن الموظفين". وتتهم الحكومة الحوثيين بالتغطية على التفشي في صنعاء، وهو اتهام ينفيه الحوثيون.

