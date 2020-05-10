شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل ارتفاعا جديدا في حصيلة إصابات ووفيات كورونا والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأحد، تسجيل ارتفاع جديد في معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.
وقالت وزارة الصحة والبيئة العراقية، إن "مختبراتها سجلت 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأضافت، أن "الإصابات توزعت على محافظات بغداد والبصرة ودهوك"، مشيرة إلى "تسجيل ثلاث وفيات في العاصمة بغداد".
وأشارت، إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 2233 حالة، ووصلت حصيلة المتوفين إلى 109، والمتعافين إلى 1734".
المصدر: RT
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسجل ارتفاعا جديدا في حصيلة إصابات ووفيات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.