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العراق يسجل ارتفاعا جديدا في حصيلة إصابات ووفيات كورونا

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأحد، تسجيل ارتفاع جديد في معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة والبيئة العراقية، إن "مختبراتها سجلت 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية".

 

وأضافت، أن "الإصابات توزعت على محافظات بغداد والبصرة ودهوك"، مشيرة إلى "تسجيل ثلاث وفيات في العاصمة بغداد".

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وأشارت، إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 2233 حالة، ووصلت حصيلة المتوفين إلى 109، والمتعافين إلى 1734".

 

المصدر: RT

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