مرتزقة العدوان يفشلون في التقدم بتعز

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز تمكن ابطال الجيش واللجان الشعبيّة، اليوم الاحد، من افشال محاولةَ تقدم لمرتزِقة العدوان في جبهة تعز وكبدوهم خسائر فادحة.

وأكّـد مصدرٌ عسكريٌّ سقوطَ قتلى وجرحى في صفوف المرتزِقة خلال تصدّي المجاهدين لمحاولةِ الزحف الفاشلة في جبهة الكدحة بتعز.

أشار المصدر إلى جهوزية أبطال الجيش واللجان الشعبية الكاملة في مواجهة تصعيد العدوان ومرتزقته المنافقين في مختلف الميادين والجبهات .

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