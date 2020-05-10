الصندوق العربي للإنماء والعون المباشر: توزيع (2850) سلة غذائية لإغاثة حضرموت

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – سيئون

بتمويل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومقره دولة الكويت، وتنفيذ وإشراف العون المباشر مكتب اليمن، دُشنت يوم السبت، المرحلة الأولى من مشروع إغاثة حضرموت – مديرية سيئون ضمن مشاريع الاستجابة الطارئة لإغاثة الأشقاء اليمنيين.

وقالت المتخصصة في العمل الإنساني المدير الإقليمي للعون المباشر مكتب اليمن، معالي العسعوسي، إن اليمن يواجه ظروفاً غير اعتيادية، بسبب النزاع الذي أنهك نظام المناعة لدى الشعب وزاد حالة الضعف الشديد في البلاد.

وأوضحت أن اليمن يعاني من زيادة معدل الفقر، وارتفاع نسبة سوء التغذية وخطر المجاعة، وأصبحت المساعدات تشكل المصدر الأساسي لحصول ملايين اليمنيين على الغذاء، إذ يحتاج زهاء (80%) من سكان اليمن، ما يعادل (24) مليون نسمة، لمساعدات إنسانية.

وأضافت العسعوسي أن مشروع إغاثة حضرموت يعد مساهمة من العون المباشر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم الأشقاء في اليمن وتأمين غذائهم لمدة ثلاثة أشهر.

وأشارت إلى أن هذا التعاون الرابع بين العون المباشر والصندوق العربي للإنماء، حيث قدما في العامين 2018 ـ 2019 (16000) سلة غذائية توزعت على (4000) سلة في صنعاء، (6000) سلة في الحديدة و(6000) سلة في إب استفاد منها (56000) إنسان.

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وأكدت العسعوسي الحرص على وصول مساعدات الغذاء لمستحقيها، وضمان اتباع إجراءات السلامة والإرشادات الصحية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا أثناء عملية التوزيع.

فيما قالت منسقة مشاريع الإغاثة بمكتب العون المباشر في اليمن ندى العزي أن مشروع إغاثة حضرموت يتضمن توزيع (2850) سلة غذائية في كل مرحلة يستفيد منها (19950) شخصاً في كل من سيئون وشبام بهدف تأمين الغذاء الأساسي لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضحت أن السلة الغذائية الواحدة تتكون من (75 كجم بر ، 10 كجم سكر، كرتون بقوليات، 4 لترات زيت، 1 كجم ملح طعام).

وأضافت أنه سيتم توزيع الغذاء على الفئات المستهدفة من النازحين، والأسر المستضيفة والأسر التي تقع تحت خط الفقر وأصحاب الهمم والمهمشين، بالتعاون مع مؤسسة أمل للتنمية والتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ومكتبيهما في حضرموت والسلطة المحلية بالمحافظة.

وأكدت أن العون المباشر حرصت على تنفيذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المقرة من السلطات المحلية ومنظمة الصحة العالمية لمنع تفشي فيروس كورونا خلال عملية التوزيع، حيث سيتم توفير الكمامات والقفازات والمعقمات وتعقيم وتطهير مخازن الغذاء وأماكن التوزيع.