شكرا لمتابعة خبر عن بن بريك يقول قريباً سنستلم الدعم الذي وعدتنا به السعودية وقرار «الإدارة الذاتية» جزء من إتفاق الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً ، أن قرار إعلان الإدارة الذاتية للجنوب ، جزء من إتفاق الرياض ويخدم مشروع استعادة الشرعية وتحرير بقية المناطق من المليشيات الحوثية.

وكشف بن بريك، عن تلقي المجلس الانتقالي وعود من السعودية، بمنحه مليون طن ديزل و460 الف طن مازوت. متوقعا استلام هذا الدعم قريبا .

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وأردف " استطعنا إعادة نصف طاقة الكهرباء في عدن ونعمل على استكمال تنظيف المدينة".

وأكد رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي، في لقاء رصده " أحداث نت " على قناة الغد المشرق، أمس، أن الانتقالي سيعلن عن تشكيل مجلس اقتصادي بلجان رئيسية وفروع في المحافظات (عدن ولحج والضالع التي تقع تحت سيطرته) لتسيير الخدمات وتوفير الامن والاستقرار .

وأشار إلى أن إعلان الإدارة الذاتية افشل ما اسماه "مخططا خطيرا" تقف خلفه قوى مرتبطة بدوائر اقليمية يشمل عمليات اغتيال وتخريب في العاصمة عدن حسب قوله.

وفيما يتعلق بأبناء المحافظات الشمالية المتواجدين في عدن ، قال " لن نسمح بالمساس بأي من الشماليين المقيمين في الجنوب سوى كانوا نازحين او اصحاب تجارة او مهن ، وسنحاسب اي فرد او جهة ترتكب اي أعمال مخلّة ".