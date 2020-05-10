شكرا لمتابعة خبر عن شاهد لحظة سقوط إنهيار جبل النبي شعيب وتفجر ينابيع ماء "شاهد بالفيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إنهار جزء كبير من جبل النبي شعيب الكائن ما بين الحيمة الداخلية وبني مطر غرب العاصمة اليمنية صنعاء .

ووفق مصادر محلية فان الانهيار كان من الجهة المطلة على الحيمة الداخلية من الإتجاه الشمالي وعلى بني مطر من الاتجاه الشرقي .

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واضافت ان الانهيار وقع في عزلة الأحبوب مديرية الحيمة الداخلية باتجاه قرية بيت الشقاقي الكائنة جوار جبل النبي شعيب .

وجاء الانهيار بعد أيام من الامطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة .