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الرياض - رنا عبدالله - عـــــاجل .. مقتل الفنانة المصرية ”دنيا سمير غانم“ قبل قليل بشكل صادم .. والحزن يعمم المدن المصرية .. شاهد

في أثناء تحضير الفنانة دنيا سمير غانم لمراسم زفافها القريب أصيبت بحالة استياء شديدة إذ انتشرت في تلك الفترة خبر وفاتها قتلا.

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بعدما أصدرت عدة مواقع الكترونية نبأ وفاة الفنانة دنيا سمير غانم، أكدت هي بنفسها أنها بخير ولم تتعرض لأي شيء قائلة:(الله يهديكم ويكفينا شر البشر).

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وقد صرحت دنيا سمير غانم معرفتها للشائعة عبر أصدقائها بحيث قام العديد منهم الاتصال بها من أجل الاطمئنان عليها، وهي ليست على علم بالشائعة مما زاد الخبر من استيائها لافتة أنه ما فائدة الناس في نشر مثل هذه الشائعات فهي لاتجدي نفعا وتبعث التوتر والاستياء في قلب الفنان نفسه.

مع العلم أن معظم مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر قد نشرت الخبر بعبارة "مقتل دنيا سمير غانم".

الجدير بالذكر أن دنيا سمير غانم تستعد لزفافها قريبا على المذيع المصري رامي رضوان لهذا العام.

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