إب: وفاة وإصابة 15 مواطن في حوادث مرورية متفرقة

تسببت ثلاثة حوادث سير متفرقة، بوفاة وإصابة 15 شخص في محافظة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر، "يمن شباب نت" إن مديريات الظهار(مركز المحافظة)، العدين، حزم العدين(غرب)، شهدت السبت 3 حوادث مرورية أودت بحياة ستة مواطنين بينهم امرأة وطفل وأصيب تسعة آخرون.



وبحسب المصادر فإن أربعة أشخاص على الأقل توفوا بحادث مروري في منطقة بني أسعد بمديرية حزم العدين غرب إب، وأصيب تسعة آخرون بعضاً منهم إصابتهم خطيرة، نقلوا لمستشفيات المدينة لتلقي العلاج.



وأشارت المصادر إلى أن الحادث كان لسيارة ركاب تحمل على متنها 13 شخص، وقد توفي منهم كلاً من(ماجد خالد عبدالله القداسي وزوجته، ودراس صادق مرشد الأسعدي، وطفل نجل علي محمد علي) فيما أصيب البقية.



وفي مديرية العدين، توفي مواطن بحادث مروري آخر، فيما توفي شاب بحادث دهس مروع تحت قاطرة بمنطقة المعاين بالدائري الغربي لمدينة إب.



وتشهد محافظة إب، الخاضعة للحوثيين، تشهد في رمضان من كل عام حوادث مرورية كبيرة نتيجة السرعة الزائدة وخاصة قبيل المغرب، تتسبب بعشرات الوفيات والمصابين.



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