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وفاة المذيع في قناة عدن طارق حسن بعد صراع مع المرض

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

وفاة المذيع في قناة عدن طارق حسن بعد صراع مع المرض

متابعات_ الخليج 365

إنتقل إلى رحمة الله تعالى الزميل المذيع في قناة عدن الفضائية، الإعلامي، طارق حسن، بعد صراع مع المرض.

 

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وكان الإعلامي طارق حسن واحدا من مؤسسي فرقة الإنشاد الوطنية بوزارة الثقافة بعدن بعد الاستقلال، كما عمل مقدمًا للبرامج ونشرات الأخبار في إذاعة وتلفزيون عدن، بالإضافة إلى نشاطه الفني الإعلامي الذي قدمه خلال فترة شبابه .

 

وعانى الإعلامي طارق حسن خلال الفترة الماضية من مرض عضال آلم به، وكان يحتاج لمنحة علاجية لإنقاذ حياته .

 

تغمد الله الفقيد بواسع رحمتة وأسكنة فسيح جناته وتعازينا إلى أسرتة وكافة الزملاء بهذا المصاب .. إنا لله وإنا إليه راجعون .

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