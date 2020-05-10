مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في حجة والحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض ووعلان في محافظة حجة.



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وجرى خلال الفترة من 1 إلى 30 إبريل 2020م، ضخ 393,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 265,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 5,600 فرد.

كما واصل المركز ،تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال شهر إبريل الماضي ضخ 129 ألف لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 143,500 لتر مياه الاستخدام للخزانات، وتوزيع 865 حقيبة نظافة شخصية، إضافة إلى شفط مياه الصرف الصحي، ونقل المخلفات من المخيمات، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض، حيث بلغ عدد المستفيدين من المشروع 5,500 فرد.