الرياض - رنا عبدالله - إنجي خوري تتباها بصدرها العارم وتعلق: “دقوا الصدر يا شيعه”

2020/05/10 الساعة 08:00 مساءً (المراسل اليمني)

نشرت إنجي خوري فيديو مثير على صفحتها الرسمية عبر تويتر ظهرت فيه وهي ترقص وتغني وتتباها بصدرها العارم.

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وعلقت خوري على الفيديو قائلة: “والقضيه ما منبيعا.. ودقوا الصدر يا شيعه”.

وفي نهاية الفيديو ظهرت خوري وهي تلطم صدرها.

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