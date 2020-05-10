- 1/2
- 2/2
شكرا لقراءة خبر عن إنجي خوري تتباها بصدرها العارم وتعلق: "دقوا الصدر يا شيعه" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - رنا عبدالله - إنجي خوري تتباها بصدرها العارم وتعلق: “دقوا الصدر يا شيعه”
2020/05/10 الساعة 08:00 مساءً (المراسل اليمني)
نشرت إنجي خوري فيديو مثير على صفحتها الرسمية عبر تويتر ظهرت فيه وهي ترقص وتغني وتتباها بصدرها العارم.
10814998
وعلقت خوري على الفيديو قائلة: “والقضيه ما منبيعا.. ودقوا الصدر يا شيعه”.
وفي نهاية الفيديو ظهرت خوري وهي تلطم صدرها.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا10814998