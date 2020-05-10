شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: السلطات تعلن رسميا وفاة اكثر من 650 مغترب يمني بفيروس كورونا القاتل واغلبهم من ابناء هذه المحافظة..والرعب والهلع ينتشر بين المغتربين في كل المدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: السلطات تعلن رسميا وفاة اكثر من 650 مغترب يمني بفيروس كورونا القاتل واغلبهم من ابناء هذه المحافظة..والرعب والهلع ينتشر بين المغتربين في كل المدن 2020/05/10 الساعة 08:34 مساءً (الخليج 365 - متابعات ) -------------------------------------------------------------------------------------------------- Advertisements جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل وفي غاية الخطورة: ليست الصواريخ الباليستية ولا الطائرات المسيرة..شاهد الصورة التي صعقت هادي وهزت عرش الاسرة السعودية الحاكمة ( صورة مرعبة ) �شفت احصائية حديثة عن وفاة وإصابة 665 يمني بفيروس كورونا المستجد، وذكر تقرير صادر عن الجالية اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية صدر اليوم السبت أن 15 يمني من أبناء الجالية توفوا وأصيب 650 آخرين بالفيروس منذ انتشار الوباء هناك.

وأشار التقرير الذي أورد الإحصائية واطلعت عليه المجلة الطبية إلى أن المتوفين توزعوا على عدد من الولايات، حيث توفى 12 مغترب في ولاية نيويوك و 3 في ولاية ميتشجن.

وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه المجلة الطبية فقد بلغ عدد اليمنيين الذين استقبلتهم مستشفيات امريكا 225 حالة بينما يقضي 425 مصابا أوقاتهم في الحجر المنزلي، في الوقت الذي تماثل 600 شخص للشفاء.

التقرير قدر الخسائر الأولية لأنشطة الجالية بسبب الوباء بأكثر من 50 مليون دولار.



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