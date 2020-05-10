التحالف ينفي مزاعم الحوثيين بترحيل 800 صومالي إلى اليمن عبر الجوف 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

الرياض، الجوف - الخليج 365



نفى التحالف العربي، المزاعم الحوثية بترحيل 800 شخص من الجنسية الصومالية إلى اليمن عبر الجوف.

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وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، اليوم الأحد، "إن ما نشرته الميليشيا الحوثية الإرهابية بترحيل المملكة 800 شخص من الجنسية الصومالية إلى اليمن عبر محافظة الجوف غير صحيح ولا أساس له من الصحة".

وأضاف العقيد المالكي، في بيان له، أن "هذه المزاعم ما هي إلا امتداد للأعمال والتصرفات غير الإنسانية التي تنتهجها الميليشيا الحوثية الإرهابية ضد المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن".

وأوضح العقيد المالكي أن "الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت في شهر إبريل 2020م بالتهجير والإجبار على النزوح تحت تهديد السلاح لأكثر من 8000 شخص من المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن ودفعهم باتجاه أراضي المملكة ومن بينهم النساء والأطفال، في محاولة منها لاستغلال الأوضاع العالمية بتفشي فيروس كورونا ومحاولة إرباك أمن الحدود واستثارة المنظمات الدولية غير الحكومية".

وأكد المالكي أن "المملكة العربية السعودية تعاملت مع هذه الحالات بكل إنسانية، وقدمت لهم كافة الخدمات اللازمة من خدمات طبية وإعاشية وإيوائية".