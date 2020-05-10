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عاصفة تضرب محافظة سعودية تتسبب بأضرار كثيرة

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عدن - ياسمين التهامي - تداولت مواقع التواصل الإجتماعي، مقاطع فيديو من تصوير المواطنين، توضح آثار العاصفة التي ضربت حفر الباطن اليوم السبت، مما أدى لاقتلاع الخيام وتحطم زجاج السيارات.

 

 

كما كشفت الفيديوهات عن سقوط واجهة مبنى تجاري، على طريق الأمير سلطان في حفر الباطن مما أدى إلى تضرر المبنى بشكل كبير.

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وأدت تلك الحالة الجوية العصيبة وقوة سقوط المطر، إلى تحطم زجاج عدد من السيارات، وتشرد بعض الحيوانات والدواجن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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