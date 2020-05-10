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شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة تضرب محافظة سعودية تتسبب بأضرار كثيرة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تداولت مواقع التواصل الإجتماعي، مقاطع فيديو من تصوير المواطنين، توضح آثار العاصفة التي ضربت حفر الباطن اليوم السبت، مما أدى لاقتلاع الخيام وتحطم زجاج السيارات.
كما كشفت الفيديوهات عن سقوط واجهة مبنى تجاري، على طريق الأمير سلطان في حفر الباطن مما أدى إلى تضرر المبنى بشكل كبير.
وأدت تلك الحالة الجوية العصيبة وقوة سقوط المطر، إلى تحطم زجاج عدد من السيارات، وتشرد بعض الحيوانات والدواجن.
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