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الرياض - رنا عبدالله - عـــــاجل : جريمة قتل مفجعة تهز الكويت.. والشيخ الصباح يجن جنونه .. شاهد

شهدت الكويت السبت ، جريمة قتل مروعة راح ضحيتها وافد مصري في أول يوم من شهر رمضان المبارك.

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وأفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية بأن الأجهزة الأمنية بمحافظة العاصمة في الكويت عثرت على جثة غارقة بالدماء لشخص مجهول الهوية داخل منزل قيد الإنشاء.

وبحسب مصدر أمني فقد تم العثور على الجثة في منطقة الدسمة، وقد تم الكشف عن وجود عدة طعنات في الجانب الأيسر من صدر المجني عليه، والذي يُرجح أنه وافد مصري.

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وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيق موسع لمعرفة هوية القاتل وتم تسجيل قضية جريمة قتل وجار استكمال الإجراءات اللازمة.

وفي سياق متصل فارق عامل مصري الحياة وأصيب 3 من زملائه بعد تعرضهم للدهس أثناء عملهم على صيانة الدائري السادس.

وذكرت صحيفة "الراي" المحلية أن مواطنًا كويتيا دهس الأربعة مقابل مستشفى الفروانية خلال وقت الحظر.

وأشارت أنه جرى نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى حيث أن إصاباتهم بليغة، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث.

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