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الرياض - رنا عبدالله - قرار عاجل من المحكمة لـ” سما المصري ” – فعل فاضح و شبكة دعارة

قرارت المحكمة برئاسة المستشار رامى عباس تاجيل محاكمة الراقصة سما المصري في القضية الموجهة لها بالتحريض علي الفسق و الفجور ، و قررت المحكمة تاجيل القضية لجلسة يوم 23 مايو القادم لنظر التطورات .

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و كانت التهم الموجهة لسما المصري بسبب تعمدها التحريض علي الفسق و الفجور من خلال صفحاتها علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك و انستجرام بالاضافة التي التطبيقات التي تقوم بنشرها .



بالاضافة الي استغلال حساباتها الشخصية في الترويج للداعارة و ادارة المواقع و الحسابات علي السوشيال ميديا لهذا الغرض .

و تم القبض1 علي سما المصري منذ اسبوعين في منطقة الازبكية يوم الجمعة بسبب افعالها ، الامر الذي جعلت السوشيال ميديا في حالة من السعادة البالغة بسبب القبض عليها في رمضان و كانت البلاغات انهالت علي سما المصري من المحامين و كان بلاغ الاعلامية ريهام سعيد هو الذي ساعد في تحرك الامور بشكل سريع .

سما المصري هي راقصة ظهرت بعد 2020 قررت الاعتماد علي الاغراء و اثارة الجدل من اجل الظهور بشكل مستمر علي التريند .

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