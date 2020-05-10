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عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة لـ نجل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، الأكبر. وظهر في الصور الأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز . ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • شاهد أول ظهور لولي العهد السعودي الجديد ..وكيف تعامل معه محمد بن سلمان ..(صور) • مقتل مراهقة اردنية بسبب حسابها على الفيسبوك • عاجـــل : الشيخ ياسر العواضي يوجه رسالة طارئة لعبدالملك الحوثي .. والمملكة تدخل على خط الاحداث في البيضاء وتؤيد موقف الحوثيين ..(تطورات طارئة) • العمانيون يتحسرون اليوم على السلطان الراحل قابوس بن سعيد بعد مشاهدتهم لهذا الفيديو النادر • الصوفي يكشف اللغز الغامض في قصة مقتل علي عبدالله صالح .. وكيف هرب طارق ولماذا صمت احمد علي ولم يثأر لوالدة من الحوثيين !؟ • مذيعة قناة الجزيرة علا الفارس تذهل الجميع بظهور صارخ وكأنها حورية من الجنة .. ارتدت ملابس مثيرة ولفت انظار الجميع ..شاهد Advertisements • غادة عبدالرازق تعلن عن هوية زوجها رقم 12.. وتنشر صورة محرجة للغاية.. شاهد • عاجـــل : وفاة الفنان الإماراتي حسين الجسمي فجر اليوم بحادث مروري مروع .. والحزن يجتاح الوطن العربي ..صور وتفاصيل أولية • عاجـــل : من هو طراد الهبري الذي عينه الملك سلمان اليوم نائبا لولي العهد ..(مفاجأة غير متوقعه للسعوديين حول سيرته الذاتية) • سما المصري تظهر من جديد بملابس فاضحة وتوزع بوكسرات على الشباب في الشارع ..شاهد الفيديو • المذيعة السعودية مها منصور تفاجئ صديقاتها وتبلغ عليهم الشرطة بعد ارتكابهم هذا العمل الصادم.. شاهد • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد -----------------------

وحظيت الصورة بتداول واسع على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي .

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