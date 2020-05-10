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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتب الصحة بالحديدة يدشن حملة رش وتعقيم في الدريهمي للوقاية من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020
الحديدة - الخليج 365
دشن مكتب الصحة العامة والسكان في محافظة الحديدة اليوم، حملة الرش والتعقيم في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
ولفت العاملون في حملة الرش والتعقيم، إلى أن الحملة تستهدف الأسواق والمساجد والمدارس والأماكن العامة، في مناطق الدريهمي والمنظر والمسنا، حيث تستمر لمدة ثمانية أيام.
وشددوا على أهمية الحملة في القضاء على مسببات انتشار الأمراض والأوبئة، ومنها فيروس كورونا المستجد.
وكانت السلطة المحلية في الحديدة، قد اتخذت في وقت سابق تدابير عاجلة على المستويات الصحية والتوعوية، لتوعية السكان حول مخاطر فيروس كورونا، فيما بدأت بأخذ الاحتياطات لمنع انتقاله إلى الحديدة.
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