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مكتب الصحة بالحديدة يدشن حملة رش وتعقيم في الدريهمي للوقاية من فيروس كورونا

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

مكتب الصحة بالحديدة يدشن حملة رش وتعقيم في الدريهمي للوقاية من فيروس كورونا

الحديدة - الخليج 365

دشن مكتب الصحة العامة والسكان في محافظة الحديدة اليوم، حملة الرش والتعقيم في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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ولفت العاملون في حملة الرش والتعقيم، إلى أن الحملة تستهدف الأسواق والمساجد والمدارس والأماكن العامة، في مناطق الدريهمي والمنظر والمسنا، حيث تستمر لمدة ثمانية أيام. 

وشددوا على أهمية الحملة في القضاء على مسببات انتشار الأمراض والأوبئة، ومنها

وكانت السلطة المحلية في الحديدة، قد اتخذت في وقت سابق تدابير عاجلة على المستويات الصحية والتوعوية، لتوعية السكان حول مخاطر فيروس كورونا، فيما بدأت بأخذ الاحتياطات لمنع انتقاله إلى الحديدة.

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