المشتركة تخمد نيران حوثية بضربات مركزة بالتحيتا جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا وردت القوات على مصادر النيران وتمكنت من اخمادها بضربات مركزة.

Advertisements وأفادت مصادر ميدانية عسكرية ان المليشيات الحوثية أطلقت قذائف الهاون عيار 120 على موقع القوات المشتركة في قطاع التحيتا بشكل هستيري. وأضافت المصادر ان وحدات القوات المشتركة قامت بتحديد مصادر النيران والرد عليها بضربات مركزة حققت إصابات مباشرة؛ اسفرت عن إخماد النيران وأوقعت خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات. وتستمر مليشيات الحوثي في تصعيد عمليتها العسكرية واختراق الهدنة الأممية في ظل صمت الأمم المتحدة، ورغم تمديد التحالف العربي لوقف إطلاق النار الشامل في اليمن لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا.

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