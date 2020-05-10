شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رصد 8 حالات انتهاك ضد الحريات الإعلامية خلال أبريل الماضي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020 عدن - الخليج 365 رصد مرصد الحريات الإعلامية في اليمن 8 حالات انتهاك توزعت في عدد من المحافظات اليمنية، وتصدرت المليشيا الانقلابية قائمة المنتهكين. وسجل المرصد 5 حالات في العاصمة صنعاء وحالة واحدة في محافظة مأرب وحالة بمحافظة إب وأخرى في الحديدة. Advertisements وتنوعت حالات الانتهاكات بين إصدار حكم بإعدام 4 صحفيين و 2 حالتي اختطاف وحالة إيقاف صحفي عن العمل وحالة اقتحام وإيقاف إذاعة سُمارة fm بمدينة إب وسط اليمن. وتتصدر جماعة الحوثي قائمة مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين في اليمن بواقع 7 حالات انتهاك من اجمالي 8 حالات خلال شهر ابريل 2020م ، وحالة واحدة نفذتها أطراف تابعة للحكومة اليمنية.

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