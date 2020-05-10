مقتل ثلاثة مواطنين برصاص مسلحين بحوادث متفرقة في إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

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قتل ثلاثة مواطنين برصاص مسلحين في محافظة إب، وسط اليمن، بحوادث منفصلة، في ظل فوضى أمنية وجرائم قتل يومية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي. وقالت مصادر محلية إن المواطن" أحمد محمد عوض" قتل برصاص مسلح في مديرية السدة شرق محافظة إب.

وفي غرب محافظة إب، قتل مواطن يدعى "محمد احمد عائض الجحجوح " برصاص مسلح بمديرية حزم العدين.

وفي مديرية ريف إب، قتل المواطن "محمد يحيى الضراب"، برصاص أحد المسلحين في جريمة جنائية. وأفادت المصادر أن ثلاثة مسلحين متهمين في الحادثة. وتشهد محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، جرائم يومية زادت معها حدة القتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة.