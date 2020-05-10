شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستشفى جبلة في إب يغلق خدماته الطبية لإستقبال حالات "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020 إب - الخليج 365 علقت السلطات الطبية في مستشفى جبلة بمحافظة إب وسط البلاد تقديم خدماتها الطبية والإكتفاء بإستقبال الحالات المصابة بوباء "كورونا". Advertisements وقالت مصادر طبية إن كافة الخدمات الصحية التي كان يقدمها مستشفى جبلة الجامعي التعليمي جرى تعليقها حتى إشعار آخر في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا. وأفادت نفس المصادر أن المستشفى سيقتصر تقديم خدماته على معالجة حالات الاشتباه بفيروس كورونا وكذلك الحالات المؤكدة. وتأتي هذه الخطوة عقب تأكيدات طبية متطابقة عن ظهور حالات مؤكدة بفيروس كورونا وتسجيل حالات وفيات بمحافظة إب، وسط نفي وتكتيم من قبل مليشيا الحوثي والتي تحكم قبضتها على المحافظة. وتحدثت مصادر طبية عن وفاة خمس حالات بوباء كورونا بينها حالة لإمرأة تدعى "س ع" وجرى دفنها فجر الخميس بمقبرة أبلان وسط مدينة إب.

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