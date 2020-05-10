ألوية العمالقة تنفذ حملة نظافة في عدد من أحياء خور مكسر بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

عدن - الخليج 365

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تنفيذاً لتوجيهات العميد علي سالم الحسني، القائد العام لألوية العمالقة، بتكثيف الجهود وتقديم الدعم للمواطنين وانتشالهم من كارثة السيول نفذت فرق العمالقة حملة نظافة واسعة لرفع القمامة من أحياء مديرية خور مكسر بالعاصمة عدن.

وشملت الحملة أعمال واسعة لرفع القمامة المتكدسة في عدد من أحياء منطقة العريش وأحياء أخرى في مديرية خور مكسر، بعد أن قامت فرق العمالقة في السابق بفتح الطرقات وشفط مياه الأمطار والمجاري المتجمعة في عدد من الأحياء السكنية والشوارع العامة، وذلك ضمن الإجراءات الرامية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في عدن.

ولاقت حملة النظافة ارتياحاً كبيراً لدى المواطنين في منطقة العريش ، الذين بدورهم وجهوا الشكر والتقدير لألوية العمالقة ممثلة بالقائد العام، العميد / علي سالم الحسني، ولمدير الإمداد والتموين لألوية العمالقة العقيد / نظمي البان، على الجهود المبذولة لإنتشال العاصمة عدن من وضعها المأساوي .

وتقوم ألوية العمالقة ببذل الجهود المتواصلة وبمتابعة حثيثة وإشراف مباشر من قبل نائب القائد العام لألوية العمالقة للشؤون المالية والإدارية، العقيد / هائل عبدالعزيز، لإنتشال المواطنين المتضررين من كارثة السيول الأخيرة التي حدثت مؤخراً في العاصمة عدن، والتي خلفت دماراً كبيراً وأضراراً بالغة بالممتلكات العامة والخاصة.