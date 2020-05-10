- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تفتح نيران أسلحتها صوب منازل المواطنين في التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020
الحديدة - الخليج 365
فتحت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، نيران أسلحتها الرشاشة صوب منازل المواطنين في مدينة التحيتا جنوب الحديدة، وردت القوات المشتركة على مصادر النيران وتمكنت من اخمادها.
وأفادت محلية في التحيتا، بأن المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة صوب منازل المواطنين في المديرية بشكل هستيري ودون اعتبار لقداسة شهر رمضان.
مصادر عسكرية ميدانية أكدت أن القوات المشتركة حددت مصدر النيران الحوثية وتمكنت من الرد عليها بضربات مركزة أصابت هدفها بدقة وأحلقت بها خسائر فادحة.
وعاودت مليشيات الحوثي الإرهابية تصعيدها، بعد ساعات من استهدافها لمواقع القوات المشتركة في ذات المديرية، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية في ظل صمت المجتمع الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تفتح نيران أسلحتها صوب منازل المواطنين في التحيتا جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.