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مليشيا الحوثي تفتح نيران أسلحتها صوب منازل المواطنين في التحيتا جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

مليشيا الحوثي تفتح نيران أسلحتها صوب منازل المواطنين في التحيتا جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

فتحت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، نيران أسلحتها الرشاشة صوب منازل المواطنين في مدينة التحيتا جنوب الحديدة، وردت القوات المشتركة على مصادر النيران وتمكنت من اخمادها. 

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وأفادت محلية في التحيتا،  بأن المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة صوب منازل المواطنين في المديرية بشكل هستيري ودون اعتبار لقداسة شهر رمضان. 

مصادر عسكرية ميدانية أكدت أن القوات المشتركة حددت مصدر النيران الحوثية وتمكنت من الرد عليها بضربات مركزة أصابت هدفها بدقة وأحلقت بها خسائر فادحة. 

 وعاودت مليشيات الحوثي الإرهابية تصعيدها، بعد ساعات من استهدافها لمواقع القوات المشتركة في ذات المديرية، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية في ظل صمت المجتمع الدولي.

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