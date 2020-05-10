التحالف يشن 10 غارات على مواقع وتجمعات حوثية في قانية بالبيضاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020 الخليج 365- متابعات شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 10/أيار/2020، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة البيضاء وسط اليمن. وقالت مصادر عسكرية إن المقاتلات الحربية استهدفت بعشر غارات مواقع وتجمعات للحوثيين في منطقة قانية شمالي المحافظة. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي. وتشهد المنطقة، منذ ليل أمس، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين.

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