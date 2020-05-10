- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهلال الأحمر الإماراتي يدشن حملة توعية بمخاطر كورونا في مديريات ساحل تعز ه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020
الخليج 365 ـ متابعات
دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، في المخا حملة توعوية تستهدف مديريات ساحل تعز، وذلك بعد أسبوعين من حملةٍ مماثلة نفذتها في مديريات محافظة الحديدة..
سيارات الحملة التي تلقت فرقها التدريبات، جابت الشوارع والأحياء في مدينة المخا بمكبرات الصوت.
وتوزعت فرق الحملة للقيام بنشر الملصقات التوعوية وفرق أخرى اتجهت لأماكن التجمعات لشرح مخاطر الفيروس وسبل الوقاية منه في جميع المناطق المستهدفة على امتداد أربع مديريات بمحافظة تعز.
حضر التدشين مدير عام مديرية المخا عبدالرحيم الفتيح ومدير مكتب الصحة بالمخا الدكتورة سميحة مهيس وممثلو الهلال الأحمر الإماراتي.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الأحمر الإماراتي يدشن حملة توعية بمخاطر كورونا في مديريات ساحل تعز ه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.