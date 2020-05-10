الهلال الأحمر الإماراتي يدشن حملة توعية بمخاطر كورونا في مديريات ساحل تعز ه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

الخليج 365 ـ متابعات

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، في المخا حملة توعوية تستهدف مديريات ساحل تعز، وذلك بعد أسبوعين من حملةٍ مماثلة نفذتها في مديريات محافظة الحديدة..

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سيارات الحملة التي تلقت فرقها التدريبات، جابت الشوارع والأحياء في مدينة المخا بمكبرات الصوت.

وتوزعت فرق الحملة للقيام بنشر الملصقات التوعوية وفرق أخرى اتجهت لأماكن التجمعات لشرح مخاطر الفيروس وسبل الوقاية منه في جميع المناطق المستهدفة على امتداد أربع مديريات بمحافظة تعز.

حضر التدشين مدير عام مديرية المخا عبدالرحيم الفتيح ومدير مكتب الصحة بالمخا الدكتورة سميحة مهيس وممثلو الهلال الأحمر الإماراتي.