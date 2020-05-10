أمن بروم ميفع يضبط ثلاثة آلاف بندل قات كانت في طريقها للمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

الخليج 365 - المكـلا

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ضبط رجال أمن مديرية بروم ميفع، فجر اليوم الأحد، باص على متنه ثلاثة آلاف بندل قات كانت في طريقها للمكلا.

وقال مدير أمن بروم ميفع الرائد عوض أحمد المحمدي للإعلام الأمني "إن رجال أمننا وبفضل حسهم الأمني ويقظتهم العالية ضبطوا صاحب باص حاول تهريب ثلاثة آلاف بندل قات للمكلا فجر اليوم للمكلا، وذلك تنفيذاً للقرارات القاضية بمنع دخول القات إلى محافظة حضرموت.

وأشاد الرائد عوض المحمدي بجهود رجال الأمن والتحريات والبحث وكافة منتسبي الأمن والشرطة في مديرية بروم ميفع وحسهم الأمني ويقظتهم العالية، كون المهربين يستخدموا طرق عديدة وذكية في تهريب القات.