- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمن بروم ميفع يضبط ثلاثة آلاف بندل قات كانت في طريقها للمكلا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020
الخليج 365 - المكـلا
ضبط رجال أمن مديرية بروم ميفع، فجر اليوم الأحد، باص على متنه ثلاثة آلاف بندل قات كانت في طريقها للمكلا.
وقال مدير أمن بروم ميفع الرائد عوض أحمد المحمدي للإعلام الأمني "إن رجال أمننا وبفضل حسهم الأمني ويقظتهم العالية ضبطوا صاحب باص حاول تهريب ثلاثة آلاف بندل قات للمكلا فجر اليوم للمكلا، وذلك تنفيذاً للقرارات القاضية بمنع دخول القات إلى محافظة حضرموت.
وأشاد الرائد عوض المحمدي بجهود رجال الأمن والتحريات والبحث وكافة منتسبي الأمن والشرطة في مديرية بروم ميفع وحسهم الأمني ويقظتهم العالية، كون المهربين يستخدموا طرق عديدة وذكية في تهريب القات.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن بروم ميفع يضبط ثلاثة آلاف بندل قات كانت في طريقها للمكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.