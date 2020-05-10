ماذا تلقى المجلس الانتقالي من السعودية ؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

الخليج 365- متابعات

أكد اللواء أحمد سعيد بن بريك القائم باعمال رئيس المجلس الانتقالي، ان ما قام به المجلس من إعلان الإدارة الذاتية للجنوب كان لا بد من القيام به بسبب الغياب الكلي لمؤسسات الشرعية واستشراء حالة الفساد .

وتابع في لقاء على شاشة الغد المشرق : كان من المفترض على الحكومة أن تقدّم نموذجا جيدا في المناطق المحررة بتوفير الخدمات ودفع الرواتب ليشعر المواطنون بالفرق مقارنة بمناطق سيطرة الانقلابيين لكن لم يحدث شي من ذلك .

وعن خطط الإدارة الذاتية المستقبلية قال بن بريك : سنعلن عن تشكيل مجلس اقتصادي بلجان رئيسية وفروع في المحافظات لتسيير الخدمات وتوفير الامن والاستقرار .

واشار بن يريك ان إعلان الإدارة الذاتية افشل مخططا خطيرا تقف خلفه قوى مرتبطة بدوائر اقليمية يشمل عمليات اغتيال وتخريب في العاصمة عدن .

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ولفت ان قرار الإدارة الذاتية جزء من اتفاق الرياض ويخدم مشروع استعادة الشرعية وتحرير بقية المناطق من المليشيات الحوثية . وأحداث السيول الأخيرة كشفت عورة حكومة الشرعية التي لم تقدم شي للمناطق المنكوبة .

واستطرد بن بريك : الإدارة الذاتية تتكون من مجموعة من الدوائر بينها الدائرة الاقتصادية والدائرة العسكرية ، القانونية ، الادارية وغيرها من الدوائر .

واشار بن بريك : عند إعلان الإدارة الذاتية كانت عدن بدون كهرباء وماء وشوارعها وبيوتها تغرق في المجاري ومياه السيول واليوم استطعنا إعادة نصف طاقة الكهرباء ونعمل على استكمال تنظيف المدينة .

وحول موقف السعودية قال بن بريك : تلقينا وعود من السعودية بمنحنا مليون طن ديزل و460 الف طن مازوت ونتوقع استلامها قريبا .

ولفت بن بريك ان الاجهزة الأمنية القت القبض على صرافين كانوا يهربون الذهب والعملة الصعبة للحوثيين ، وفوجئنا بأن عدد محلات الصرافة في عدن اكثر من 260 محل معظمها لجهات مجهولة .

واشار : تم إحالة مدراء المديريات في عدن للتحقيق لعدم قيامهم بواجباتهم ، والبعض منهم تحولوا الى سماسرة للاراضي .

وقال بن بريك : لن نسمح بالمساس بأي من الشماليين المقيمين في الجنوب سوى كانوا نازحين او اصحاب تجارة او مهن ، وسنحاسب اي فرد او جهة ترتكب اي أعمال مخلّة.