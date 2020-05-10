البحسني يعزي في وفاة عازف الكمان المعروف الفنان سعيد صالح باشريف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

متابعات- الخليج 365



رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خالص التعازي في وفاة عازف الكمان المعروف الفنان سعيد صالح باشريف، أحد أفضل عازفي الكمان في محافظة حضرموت، والذي عزف مع الفنان الكبير محمد جمعة خان، وكرّمه محافظ حضرموت في 12 ديسمبر 2019م عرفاناً بتاريخه الفني.



ويعد من الفنانين الرواد في محافظة حضرموت، إذ شارك بالعزف مع معظم المطربين وكان يلقب حينها "بالأسطورة" لبراعته في العزف.

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مثّل رحمه الله حضرموت والوطن في العديد من المشاركات الخارجية، ويعد من مؤسسي جمعية فناني حضرموت، ويعود الى أسرة فنية فأخيه صالح سعيد باشريف يعد من عازفي الكمان المجيدين، و عازف آلة العود الأستاذ محمد سالم باشريف أستاذ اللغة الانجليزية.

وأعرب المحافظ عن خالص المواساة لأولاده الدكتور رياض والمهندسين رشاد وسالم، وأسرته كافة، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته.

انا لله وانا اليه راجعون.