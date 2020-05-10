شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللجنة الأمنية بحضرموت: لا صحة لأخبار رفع حظر التجول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020 الخليج 365 - المكـلا نفى مصدر باللجنة الأمنية بالمحافظة صحة الإشاعات المنتشرة حول قرار رفع حظر التجوال.

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