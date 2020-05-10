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الرياض - رنا عبدالله - شاهد : مذيعة سعودية تخون صديقاتها وتبلغ الشرطة عنهن (صورة صادمة)

صَدمت المذيعة السعودية، مها منصور، التي تقدم برنامج “سيدتي”، رواد رواد السوشيال بعدما اعترفت أنها بلغت عن صديقاتها اللاتي كسرن الحجر المنزلي المطبق بسبب وباء كورونا، وخرجن من أجل اللقاء.

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وقالت: “بكل حب، أعترف بأني قد بلغت عن مجموعة من الصديقات مجتمعين في مكان واحد بحجة الملل. لما فيه من الإخلال بالنظام والإجراءات الاحترازية لمحاربة #كورونا”.

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وتابعت: “وهذا واجبنا جميعاً للمحافظة على وطننا الغالي وسلامتنا وسلامة احبائنا.انت كذلك من واجبك التبليغ لو كان اخوك.لست آسفة”.

تغريدة مها، صدمت عددا كبيرا من رواد السوشيال ميديا، وتفاوتت الآراء بين مهاجم لها، ووصفها بالخائنة، وبين من أيد تصرفها، وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة لمكافحة كورونا، مع اتخاذ مواقف حاسمة مع المستهترين والمخالفين.

المذيعة السعودية، مها منصور، قالت منذ مدة إنها نُقلت إلى المستشفى بعد شعورها بأعراض تشبه أعراض الإصابة بفيروس كورونا بعد عودتها من مصر، وتابعت: “أعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وصعوبة في التنفس وآلام في الحلق”.

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