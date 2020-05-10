شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ارامكو السعودية تعلن عن إرتفاع أسعار النفط ..(السعر الجديد) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت شركة أرامكو السعودية عن رفع أسعار براميل نفطها الخام لشهر يونيو، حيث أصدر عملاق الطاقة في العالم أسعار البيع الرسمية ليونيو مرتفعة لجميع وجهات التصدير الأربعة الرئيسة ولجميع الدرجات تقريبًا، منهية بذلك ما يسمى بحرب الأسعار التي استمرت شهرين والتي دفعت هوامش عديد المنتجين إلى ما يقرب من الصفر ، بحسب الرياض .

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وسجلت أكبر الزيادات لأسعار البيع لكافة درجات الخام السعودي للبحر المتوسط مقابل برنت حيث ارتفع الخام العربي الخفيف +6.80 دولار للبرميل، والخفيف جداً +6.90 دولار للبرميل، والمتوسط +7.50 دولار للبرميل والثقيل +7.20 دولار للبرميل. تليها في الزيادة أسواق شمال غرب أوروبا حيث ارتفع الخفيف +6.55 دولار للبرميل، والخفيف جداً +5.80 دولار، والمتوسط +6.40 دولار، والثقيل +6.60 دولار للبرميل، مقابل برنت.

بينما أتت زيادات أسعار الخام للولايات المتحدة للخفيف +1.50 دولار، والخفيف جداَ+1.00 دولار، والمتوسط +1.60 دولار، والثقيل +1.80 دولار للبرميل. فيما بلغت زيادات الشرق الأقصى +1.40 دولار للبرميل للخفيف، والخفيف جداً +0.90 دولار، والمتوسط +1.70 دولار، والثقيل +1.70 دولار للبرميل.