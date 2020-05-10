اخبار الخليج / اخبار اليمن

تحديث صباحي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم

0 نشر
اليمن العربي ـ رصد خاص: 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحديث صباحي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

الخليج 365 ـ رصد خاص:

رصد "الخليج 365" آخر تحديث صباحي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن، اليوم الأحد، 10/أيار/2020، والتي جاءت على النحو التالي: صنعاء الدولار 598 شراء  599.5 بيع 

Advertisements

السعودي 157.85 شراء  158 بيع 

عدن  الدولار 689 شراء  692 بيع 

السعودي 181.3 شراء  181.9 بيع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديث صباحي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا