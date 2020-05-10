شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحديث صباحي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020 الخليج 365 ـ رصد خاص: رصد "الخليج 365" آخر تحديث صباحي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن، اليوم الأحد، 10/أيار/2020، والتي جاءت على النحو التالي: صنعاء الدولار 598 شراء 599.5 بيع Advertisements السعودي 157.85 شراء 158 بيع عدن الدولار 689 شراء 692 بيع السعودي 181.3 شراء 181.9 بيع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديث صباحي لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.