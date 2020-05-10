شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لجنة الطوارئ في اليمن تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020 الخليج 365 ـ عدن أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا عدم تسجيل أية حالات جديدة في اليمن. وقالت اللجنة، في بيان لها، إن الحالات النشطة (26) حالة تتوزع على النحو االتالي: "عدن(21) - حضرموت (3) - لحج (1) - تعز (1)". وأكدت اللجنة أن الوضع الصحي للحالات النشطة مستقر. ولفتت إلى أن فرق الترصد مستمرة في متابعة وفحص المخالطين للحالات.

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