استشهاد امرأة جراء قصف حوثي في قانية بالبيضاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020 الخليج 365 ـ البيضاء استشهدت امرأة جراء قصف حوثي استهدف منازل المواطنين، السبت 9 مايو /أيار 2020، في إحدى المناطق التابعة لمحافظة البيضاء، وسط البلاد. وقالت مصادر محلية، إن زوجة عبدالعزيز الخبراني استشهدت جراء قصف الحوثيين بقذائف بي إم بي على منازل المواطنين في قرية النجر بمنطقة قانية. وأوضحت المصادر، أن إحدى القذائف اخترقت منزلها وأدت إلى استشهادها.

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