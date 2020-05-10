مقتل قيادات حوثية بارزة خلال مواجهات مع الجيش وبقصف جوي غرب الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

الخليج 365 ـ الضالع

أكدت مصادر عسكرية مصرع قيادي حوثي ونجل وكيل محافظة إب وآخرين بالإضافة الى عدد من الجرحى وتدمير آليات عسكرية، بثماني غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي في وقت متأخر من مساء السبت، غربي محافظة الضالع. وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن مقاتلات التحالف استهدفت بثماني غارات جوية مواقع وتجمعات وآليات عسكرية حوثية ومعسكرا تدريبيا ومخزن أسلحة بمديريتي قعطبة والحشا، شمال غربي الضالع ملحقة بين اوساطها خسائر كبيرة في الارواح والعتاد. وأكدت المصادر، بحسب معلومات استخباراتية تابعة لألوية المقاومة الجنوبية، مصرع القيادي الحوثي المدعو "عبدالمجيد عبدالواحد المروعي"، ونجل وكيل محافظه اب، بالاضافة إلى وورود اسماء 3 آخرين هم "اسامة فضل المروعي، مدين المروعي، فهد وجيه الدين سفيان". ووفقا للمصادر، قائمة القتلى والجرحى كبيرة، وتم المسارعة بنقلها الى مشافي "الثورة، وناصر، والنصر، والمنار" بمحافظة إب. كما دمرت دبابة وعربة BMB كانتا تتمركزان في لكمة المشواش، بالاضافة الى احراق طقمين عسكريين بكامل أفرادهما وسلاح M23 كانا متواجدين في محطة مثلث بيت الشرجي، بمحيط مدينة الفاخر. كما تم تدمير مستودع أسلحة في منزل يعود لشيخ قبلي متحوث، وموقع عسكري كان يتم اعداده معسكرا تدريبيا متقدما لاستهداف الأطفال والشباب الذين تم إجبارهم على الالتحاق بجبهات القتال، فضلا عن استراحة تابعة للميليشيا في حمام النبيجات، غربي الفاخر.