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الرياض - رنا عبدالله - القاضي الذي حاكم صدام حسين يفجر مفاجأة مدوية عن إعدامه

كشف القاضي رزكار محمد أمين - أول قاضي حاكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين - مفاجأة من العيار الثقيل.

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وقال "أمين" في تصريحات نقلها موقع "كوردستان 24" : كنت ضد الحكم بالإعدام على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وعن سبب هذا الرأي ، قال: أنا ضد الإعدام بشكل عام .. ضد صدام وضد غيره .. لم أقل إذا كان الحكم الذي صدر ضده جيدًا أو سيئا .. أنا فقط أعبر عن رأيي بشأن عقوبة الإعدام.

وتابع: لم يكن لي أي علاقة بصدام حسين في فترة حكمه حتى لا يؤثر ذلك على حيادي في إصدار الأحكام.

99764475