شكرا لمتابعة خبر عن مصاب بفيروس كورونا .. ينشر الرعب في معسكر الاستقبال و المستشفى العسكري في مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة من محافظة مأرب أن جنديا مصابا بفيروس كورونا قادما من مدينة عدن، نشر الرعب في معسكر الاستقبال التابع لقوات حزب الإصلاح والشرعية.

وقال مصدر طبي في مدينة مأرب:إن الجندي الذي ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا تم نقله من معسكر الاستقبال بعد مخالطته لكثير من المتواجدين فيه، وتم نقله مباشرة للمستتشفى العسكري بالمدينة الذي تم إغلاقه بعيد وصول هذه الحالة مباشرة.

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كما عم الهلع طواقم المستشفى العاملة بعد ظهور أعراض الفيروس على الجندي. وكشفت المصادر عن معلومات بتسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لجندي قدم من عدن إلى معكسر الاستقبال التابع للشرعية في مأرب.

وأشارت المصادر إلى أن الجندي المصاب بالفيروس خالط العديد من المواطنين ومر بطرق ومركبات مختلفة، ومن ثم تم نقله إلى المستشفى العسكري قبل نقله الى الحجر الصحي.