شكرا لقراءة خبر عن شاهد.. أسيل عمران تنهار من البكاء بسبب وفاة ابنها .. (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - شاهد.. أسيل عمران تنهار من البكاء بسبب وفاة ابنها .. (فيديو)

دخلت الممثلة السعودية أسيل عمران، في موجة من البكاء، حزنًا على وفاة ابنها من زوجها السابق الإعلامي البحريني خالد الشاعر، لكنها أكدت أن رحيل ابنها لم يؤثر على علاقتها بزوجها السابق.

16538730

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "دبي كروز"، الذي تقدمه الإعلامية المغربية ميساء مغربي، عبر قناة دبي، أنها تفخر بنفسها بسبب الطريقة التي اعتمدتها، من أجل مواجهة هذا الحدث الأليم ولاستعادة حياتها الطبيعية، مضيفة أنها لجأت إلى مساعدة طبيبة نفسية إلى جانب أخذها قراراً داخلياً، بضرورة التصدي للواقع الصعب.

وقالت عمران إنها غير مستعدة للحبن وأنها تشعر بالسعادة في حياتها، وتخاف أن يتغيّر ذلك.

Advertisements

كما أعربت عن الرضى تجاه ذاتها وقلقها في الوقت نفسه، من أن يحرمها شريك الحياة المحتمل من بعض الأمور النفسية، التي تشعرها حالياً بالإرتياح والسعادة.

16538730