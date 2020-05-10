شكرا لقرائتكم خبر عن الجميع في صدمة كبيرة.. وفاة الفنان المصري الكبير "عادل أمام"..قبل قليل والمصريين يجن جنونهم بهذا الخبر الصاعق.. (فيديو + تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجميع في صدمة كبيرة.. وفاة الفنان المصري الكبير "عادل أمام"..قبل قليل والمصريين يجن جنونهم بهذا الخبر الصاعق.. (فيديو + تفاصيل صادمة)



تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، خبر وفاة الفنان المصري الكبير عادل الامام البالغ من العمر 79 عاما في أحد مشافي العاصمة المصرية القاهرة، إلا أن المصادر الرسمية لم تتحدث عن هذا الخبر حتى هذه اللحظة. وأكدت المصادر العائلية عدم صحة "الشائعات" التي تفيد في تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام أو وفاته، داعية النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي إلى التروي والتوقف عن بث مثل هذه الأخبار في صفوف المتابعين. يشار إلى أن شائعة وفاة الفنان الكبير عادل إمام ترفض الموت، حيث يخرج بين الحين والآخر أحد أفراد العائلة أو الفنانين المقربين، لنفيها لكنها سرعان ما تعود وتتجدد لتطفو على الساحة الإعلامية الفنية من جديد. وكان من المقرر أن يشارك عادل إمام في السباق الرمضاني الجاري بمسلسل "فلانتينو" لكن بعض المشاكل التي لم يفصح عن تفاصيلها حالت دون عرضه، في وقت ترددت أنباء عن إمكانية بثه عقب انتهاء شهر رمضان المبارك عبر العديد من القنوات المهتمة. وفي وقت سابق، أعلن الفنان محمد كيلاني انتهاء تصوير مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام الذى ينافس به فى الموسم الرمضانى 2020، موجها الشكر للمخرج رامي إمام و لكل العاملين بالمسلسل، ونشر مجموعة صور له مع الزعيم وأبطال العمل عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، مصحوبا بتعليق :"الحمدلله فركش فلانتينو شكرا استاذ رامي إمام علي الفرصة العظيمة شكرا لكل أساتذتى وزملائي". ويلعب الزعيم خلال أحداث مسلسل "فلانتينو" دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فالنتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، أيضًا لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل فى قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى.



