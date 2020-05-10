شكرا لمتابعة خبر عن أول رد مفحم لـ" توكل كرمان " على تطاول واتهامات مستشار "محمد بن زايد " ..والناشطة النوبلية تكشف طبيعة مهمتها ضمن مجلس حكماء " فيسبوك " ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أول رد لها على الحملة التي تشنها وسائل اعلام وشخصيات سياسية إماراتية من أبرزها مستشار "محمد بن زايد " الدكتور " عبد الخالق عبدالله" اعتبرت الناشطة اليمنية الشهيرة والحائزة على جائرة نوبل للسلام " توكل كرمان" ان هذه الحملات ليست سوي ممارسات " تنمر" تتعرض لها من قبل شخصيات ووسائل اعلام إماراتية .

واعتبرت " كرمان " في مداخلة لقناة الجزيرة من الولايات المتحدة أن ما صرح به مستشار "محمد بن زايد " الدكتور " عبد الخالق عبدالله" ليس اكثر من ممارسات " تنمر" تعودت ان تتعرض لها وسببها مواقفها من مخطط الإمارات واطماعها ودورها التخريبي في اليمن . واكدت " كرمان " ان مجلس حكماء محتوى فيسبوك وانستغرام مستقل ولاعلاقه له بإدارة شركة " فيسبوك " وان الهدف من انشاء هذا المجلس هو تقييم المحتوى واستبعاد اي منشورات تروج للعنف أو لنزعة الكراهية .

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