شكرا لمتابعة خبر عن فيروس كورونا ينشر الرعب .. بين قوات التحالف في الساحل الغربي بعد إصابة 5 من قوات طارق والعمالقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر خاصة بمستشفى “أطباء بلا حدود” في مدينة المخا التابعة لمحافظة تعز، بالساحل الغربي لليمن أن أحد مجندي ألوية العمالقة أسعف أمس الجمعة إلى المستشفى وأن طاقم الأطباء بلا حدود تأكدوا من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المصادر لـ”المساء برس” إن المصاب ينتمي لمحافظة لحج وهو أحد منتسبي اللواء الخامس عمالقة وكان متواجداً غرب مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

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كما كشفت المصادر إصابة 4 من المنتمين لقوات طارق صالح، قائد ما يعرف بـ”المقاومة الوطنية المشتركة بالساحل الغربي” والمدعوم من الإمارات، بهذا الوباء بعد مخاطلتهم لعدد من الأفارقة المهاجرين الذين يصلون من أفريقيا عبر البحر إلى سواحل المخا.

إلى ذلك أكد مصدر عسكري بقوات العمالقة الجنوبية المتواجدة بالساحل الغربي أن 3 أفارقة من المهاجرين غير الشرعيين الذين يتوافدون إلى المخا تم القبض عليهم، في حين هربت باقي المجموعة التي كانوا ضمنها، مؤكداً أن عدد من هربوا بالعشرات، مؤكداً أن المهاجرين الأفارقة يشتبه بإصابتهم بالفيروس المنتشر عالمياً.

وأكدت مصادر “المساء برس” في العمالقة أن هناك حالة رعب شديدة بين مقاتلي طارق صالح “المقاومة المشتركة” بعد ظهور حالات إصابة بكورونا بينهم، ولم تستبعد المصادر أن تكون هناك حالات هروب جماعي من الساحل الغربي للمقاتلين الموالين للتحالف، خاصة التابعين لطارق صالح والذين تأكد إصابة 4 منهم بالوباء، غير أن هناك حالة تكتم شديدة تفرضها القيادة لمنع انتشار أخبار الإصابة بين المقاتلين بالتزامن مع تهديدات لمن يتحدث أو يحاول مغادرة الساحل الغربي.