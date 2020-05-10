شكرا لمتابعة خبر عن لاول مرة العكيمي يخرج عن صمته ويهاجم الرئيس هادي ونائبه الأحمر ويكشف عن سبب عدم انتصار الشرعية ؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم الشيخ عبد الله العكيمي إحدى مشائخ محافظة الجوف الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر بأن شرعيتهم لن تنتصر وهم يديرون البلاد بلغة الحسابات البنكية والمصالح الشخصية.

وقال العكيمي في تغريدة له على صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بقوله " من الأخير لن تنتصر شرعية رئيسها عبد ربه منصور هادي ونائبها علي محسن الأحمر ".

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وأبدى العكيمي سبب عدم انتصار شرعية رئيسها هادي ونائبه الأحمر من خلال إضافته في تغريدته بالقول :" فهؤلاء يديرون البلاد بلغة الحسابات البنكية والمصالح الشخصية أما مصلحة الشعب والوطن فهي آخر اهتماماتهم ".