شكرا لمتابعة خبر عن يحدث حاليا تحذير هام إلى سكان العاصمة صنعاء عن أخطر أساليب الاستقطاب إلى محارق الموت بداعي حصر الأسر الفقيرة والمحتاجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لجأت جماعة الحوثي إلى استخدام أساليب جديدة لاستقطاب المقاتلين إلى صفوفها، معتمدة على الاستمارات الاستخباراتية، وتطبيقات الدردشة على الهواتف المحمولة.

جماعة الحوثي عممت على مشرفيها وعقال الحارات في أمانة العاصمة، باستخدام استمارات لجمع بيانات وتفاصيل دقيقة عن السكان بحجة حصر الأسر الفقيرة والنازحة والمحتاجة، وهي استمارات استخباراتية الغرض منها تجنيد أبناء هذه الأسر.

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ورغم أن التوجيه أعطى الضوء الأخضر للمشرفين وعقال الحارات بالتجنيد القسري، إلا أن جماعة الحوثيتحاول أيضا استغلال ظروف الأسر المتعففة، لإلقاء أبنائها إلى محارق الموت.

واستغل قادة جماعة الحوثي الهدنة الإنسانية التي أعلنها التحالف لظروف إنسانية، لتجنيد المزيد من المقاتلين، حيث انتشرت عربات ودوريات حوثية خلال اليومين الماضيين، وزعت توجيهات على مدراء المديريات وعقال الحارات بتجنيد أربعة مقاتلين على الأقل من كل حي.

وكان عدد من الأهالي رفضوا تجنيد أبنائهم في القوائم الجديدة فلجأت جماعة الحوثيإلى اعتقال أبنائهم من الحارات والأحياء بشكل سري ونقلت بعضهم مباشرة إلى جبهات القتال، وآخرين إلى معسكرات التدريب.

ومن ضمن الوسائل الجديدة في عمليات استقطاب المقاتلين، لجوء جماعة الحوثي إلى عمل مجموعات للتواصل عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي خاصة تطبيق واتساب، لاستخدامها في عملية التعبئة وترغيب المشاركين بالانضمام إليها.

ويعمل مشرفو الحارات على جمع أرقام المراهقين والأطفال وإضافتهم إلى هذه المجموعات التي يجري فيها نشر وتداول أفكار الجماعة الحوثية وتمجيد قادتها، والتبرير المغلوط للمشاركة معها في القتال.

وبدأت المليشيا تحديث أساليب التجنيد، نظرا لعدم جدوى الأساليب التقليدية في هذا الوقت، وانصراف الكثير من الناس عن الاهتمام بما تدعو إليه المليشيا، ورفضهم الزج بأبنائهم إلى محارق الموت.