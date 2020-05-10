شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يقتلون امرأة أخرى بغرفة نومها في محافظة البيضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

استشهدت امرأة، مساء السبت، جراء قصف جماعة الحوثي إحدى قرى منطقة قانية بالتزامن مع مواجهات عنيفة بين الجيش ورجال القبائل من جهة ومجاميع جماعة الحوثي تشهدها الجبهة الواقعة شمالي محافظة البيضاء .

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وقال مصدر محلي بمنطقة قانية إن جماعة الحوثي قصفت بشكل عشوائي متعمد منازل المواطنين في قرية النجر بقذائف الهاون وبي ام بي.

وأضاف إن إحدى القذائف التي أطلقتها جماعة الحوثي سقطت على منزل المواطن عبدالعزيز الخبراني ما أدى إلى استشهاد زوجته على الفور عقب اختراق جدران غرفة نومها.

مشيرا إلى تعرض المنزل لأضرار مادية. وتكثف جماعة الحوثي قصفها العشوائي على مناطق المدنيين بمنطقة قانية، ما أدى الى سقوط عشرات الضحايا، بينهم أطفال ونساء، كان آخرها إصابة امرأتين مسنتين وطفلة، الشهر المنصرم، جراء قصف جماعة الحوثي منزل المواطن محمد عوض الحميري في قرية رمضة آل حمير بقانية.

من جهة أخرى تشهد جبهة قانية منذ الساعة 11مساء مواجهات عنيفة بين قوات الجيش مسنودة برجال القبائل وجماعة الحوثي بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة و المتوسطة والخفيفة.

وأوضح مصدر عسكري أن هذه المواجهات جاءت عقب محاولة تسلل تنفذها مجاميع حوثية لاستعادة مواقع الحمة واليسبل الاستراتيجية المطلة على معقلهم في الوهبية.